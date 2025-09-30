Genova si illumina per Gaza | il 2 ottobre flash mob davanti a tre ospedali cittadini

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova sarà tra le protagoniste del più grande flash mob mai organizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano a Gaza. Giovedì 2 ottobre alle 21, davanti a quattro ospedali della città – San Martino, Gaslini e Galliera – operatori sanitari e cittadini parteciperanno all’iniziativa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - illumina

genova illumina gaza 2Genova, fiaccolata e corteo per Gaza - I portuali del Calp si sono staccati dal corteo principale e si sono diretti in porto dove si era ... Segnala msn.com

genova illumina gaza 2Continua occupazione rettorato Genova contro genocidio a Gaza - Continua da tre giorni l'occupazione studentesca del rettorato dell'Università di Genova "contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genova Illumina Gaza 2