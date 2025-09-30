Genocidio- presentazione libro di Rula Jebreal
Il libro di Rula JebrealSolares Fondazione delle Arti con One Bilion Rising Italia organizza presentazione del libro di RULA JEBREAL “Genocidio” (Edizioni Piemme) che richiama la società civile e la politica alle sue responsabilità davanti al massacro in corso a Gaza.A dialogare con lei Luisa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Genocidio a Gaza. Perché a Netanyahu serve la guerra P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI (Cerignola, Sesto Fiorentino, Baronissi) •? ?Oggi, venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 presentazione libro "Democrazia deviata" alla Fiera del
La giornalista e scrittrice Rula Jebreal ad Arezzo per presentare il suo ultimo libro “Genocidio” - 00 di sabato 5 luglio all'Arena Eden Arezzo, 30 giugno 2025 – La giornalista e scrittrice Rula Jebreal ad Arezzo ... Scrive lanazione.it
Presentazione del libro "Genocidio. Quello che rimane di noi nell'era neo-imperiale" di Rula Jebreal - 06:30 Prime pagine a cura di Enrico Salvatori 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di ... Riporta radioradicale.it