Genoa-Lazio la moviola di Calvarese | il Var aiuta Ayroldi su Romagnoli

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza direzione stagionale per Giovanni Ayroldi, che torna in campo dopo aver diretto Sassuolo-Napoli e Roma-Torino. Dopo un'annata difficile, chiusa ai vertici per cartellini, ancora una volta l'arbitro della sezione di Molfetta mantiene il suo trend anche in una partita semplice. Curiosamente, l'ultima volta che il pugliese aveva diretto la Lazio era proprio nella sfida contro il Genoa al Ferraris nella passata stagione. Tecnicamente, l'arbitro fischia davvero tanto. Sono ben 16 i falli solo nel corso del primo tempo, mentre il totale supera i 30. Nonostante una partita mai in discussione, il match si innervosisce nel secondo tempo, con il gioco sempre più spezzettato dai continui fischi di Ayroldi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

