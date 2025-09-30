Genk-Ferencvaros Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Genk vuole dare continuità al primo successo nel girone di Europa League e per farlo punta alla vittoria anche nella sfida casalinga contro il Ferencvaros, valida per la seconda giornata. La formazione belga avrà dalla sua la spinta del pubblico della Cegeka Arena, che proverà a portarla ad ottenere la terza vittoria consecutiva. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: genk - ferencvaros
EUROPA LEAGUE - League Phase, beffato il Ferencvaros, vittorie di misura per Stoccarda, Genk, Porto e Lione, ecco i risultati https://ift.tt/oyQEC2l - X Vai su X
Il Lille di Olivier #Giroud inizia bene la fase a gironi di Europa League, battendo 2-1 il Brann con gol decisivo dell’ex Milan all’80’. Successi anche per Porto (1-0 sul Salisburgo), Lione (1-0 a Utrecht) e Genk (1-0 contro i Rangers). Vittorie per Stoccarda, Steau - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Genk-Ferencvaros 2 Ottobre: magiari imbattuti da 6 match - Ferencvaros, sfida di Europa League del 2 ottobre 2025 alle 21:00: scontri cruciali per entrambe le squadre nel girone, con i belgi che affrontano sfide difens ... Si legge su bottadiculo.it
Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica - Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sull’Europa League 2025/2026, dalla Fase campionato alla finale L’Europa League 2025/2026 sarà la 55ª edizione (la 16ª con l’attuale denominazione) dell ... Lo riporta calcionews24.com