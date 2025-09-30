Gaza von der Leyen | Pieno sostegno al piano di Trump l’Ue pronta a contribuire
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso il suo sostegno al piano di Donald Trump volta a porre fine al conflitto a Gaza. In un messaggio pubblicato su X, la leader dell’esecutivo comunitario ha dichiarato: «Accogliamo con favore l’impegno del presidente Donald Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere questa opportunità. L’Ue è pronta a contribuire». Von der Leyen ha inoltre sottolineato che «le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura immediata di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi», ribadendo che «una soluzione a due Stati rimane l’unica via percorribile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, in cui il popolo israeliano e quello palestinese possano vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi da violenza e terrorismo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
