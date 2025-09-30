Gaza Von der Leyen | Bene pianto Trump Ue pronta a fare la sua parte Hamas frena – La DIRETTA

All’indomani dell’incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca durante il quale il tycoon ha presentato il piano in 20 punti per la pace a Gaza, entra nel vivo la discussione per attuare la proposta di accordo del presidente americano. Mentre l’occidente plaude l’iniziativa americana, così come l’Anp e diversi paesi arabo-islamici, arrivano prime reazioni negative dal movimento islamista nella Striscia. Gaza, le notizie del giorno del 30 settembre – la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 23:59 11:40 300925 Netanyahu: "Truppe Idf rimangono in maggior parte Gaza" Riguardo al piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha affermato in un video postato sul social X: “Invece di permettere a Hamas di isolarci, abbiamo ribaltato la situazione e isolato Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

