Gaza Von der Leyen | Bene piano Trump Ue pronta a fare la sua parte Hamas frena Dall’alba almeno 30 morti per i raid dell’Idf

All’indomani dell’incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca durante il quale il tycoon ha presentato il piano in 20 punti per la pace a Gaza, entra nel vivo la discussione per attuare la proposta di accordo del presidente americano. Mentre l’occidente plaude l’iniziativa americana, così come l’Anp e diversi paesi arabo-islamici, arrivano prime reazioni negative dal movimento islamista nella Striscia. Gaza, le notizie del giorno del 30 settembre – la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 23:59 11:56 300925 Bimbo di 1 anno da Gaza all'ospedale Santobono di Napoli È giunto nella notte all’ospedale Santobono di Napoli il piccolo Zakaria, bimbo di un anno proveniente dalla Striscia di Gaza e arrivato in Italia all’aeroporto di Ciampino nell’ambito del corridoio sanitario coordinato dall’Unità di crisi della Farnesina con il supporto della Cross di Pistoia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

