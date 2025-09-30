Gaza Von der Leyen | Bene piano Trump Ue pronta a fare la sua parte Hamas frena Dall’alba almeno 30 morti per i raid dell’Idf
All'indomani dell'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca durante il quale il tycoon ha presentato il piano in 20 punti per la pace a Gaza, entra nel vivo la discussione per attuare la proposta di accordo del presidente americano. Mentre l'occidente plaude l'iniziativa americana, così come l'Anp e diversi paesi arabo-islamici, arrivano prime reazioni negative dal movimento islamista nella Striscia. Gaza, le notizie del giorno del 30 settembre – la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 23:59 11:56 300925 Bimbo di 1 anno da Gaza all'ospedale Santobono di Napoli È giunto nella notte all'ospedale Santobono di Napoli il piccolo Zakaria, bimbo di un anno proveniente dalla Striscia di Gaza e arrivato in Italia all'aeroporto di Ciampino nell'ambito del corridoio sanitario coordinato dall'Unità di crisi della Farnesina con il supporto della Cross di Pistoia.
Von der Leyen, 'a Gaza scene intollerabili, basta violenze'
Gaza, von der Leyen si sveglia sul genocidio: "Scene intollerabili, basta sparare su civili", Guterres: "Orrore senza precedenti" - VIDEO
Perché il silenzio dell'Europa sulla guerra a Gaza è (anche) colpa di von der Leyen
Von der Leyen sul piano Trump: "Ue è pronta a contribuire. Le parti colgano l'opportunità" - "Accogliamo con favore l'impegno del presidente americano, Donald Trump, a porre fine alla guerra a Gaza.
Gaza, ok dell'Europa al piano Trump. Von der Leyen: soluzione a due Stati unica via praticabile - A poche ore dall'annuncio a Washingto del piano Trump per Gaza, arrivano le prime reazioni dei vertici europei che accolgono con favore gli sforzi di Donald Trump