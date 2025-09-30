Gaza Von Brandt | Annuncio da Washington migliore possibilità di chiudere guerra
(Adnkronos) – L'annuncio arrivato ieri sera da Washington rappresenta "la migliore possibilità di mettere fine a questa brutta guerra, iniziata nel mese di ottobre 2023. Ci auguriamo che tutto possa concretizzarsi velocemente e gli indispensabili aiuti umanitari possano finalmente arrivare". Ad esprimere l'auspicio, parlando con l'Adnkronos, è Andreas Von Brandt, ambasciatore della Germania presso il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
