Gaza ultimatum a Hamas per l?accordo I miliziani | Proposta sbilanciata La rete di Trump per mettere all' angolo i terroristi
L?avvertimento di Donald Trump è stato cristallino. Se Hamas non accetta il piano di pace, il presidente degli Stati Uniti darà il via libera a Israele per «continuare il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Riporta huffingtonpost.it