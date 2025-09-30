Gaza Trump | Tre-quattro giorni a Hamas per accettare il piano di pace | Gerusalemme auto contro civili | due feriti

Israele: "Documenti provano il legame della Flotilla con Hamas". La replica: "Solo propaganda". Cgil: "Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla spedizione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump: "Tre-quattro giorni a Hamas per accettare il piano di pace" | Gerusalemme, auto contro civili: due feriti

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

Gaza, il piano in 20 punti di Trump: le ultime news - X Vai su X

askanews. . #Netanyahu quando ha detto che con il piano #Trump per #Gaza non c'è il via libera allo stato palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, il piano di Trump: «Ostaggi liberi e fine guerra, da oggi sarà pace eterna». Previsto un consiglio presieduto dal tycoon - All’interno della State Dining Room della Casa Bianca per ore i giornalisti presenti si sono chiesti cosa sarebbe successo nel corso della conferenza stampa tra il primo ministro ... Scrive ilgazzettino.it

Gaza, piano Trump tra ultimatum e ambiguità: cosa c'è e cosa manca - La Casa Bianca ha presentato il "piano comprensivo del presidente Trump per la fine del conflitto a Gaza", definito dallo stesso leader statunitense come parte del progetto di una "pace eterna in ... Secondo msn.com