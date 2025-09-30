Gaza Tajani su piano Trump | Importante passo in avanti verso la pace

Il piano di Trump ”mi pare un importante passo in avanti anche perché ha raccolto non soltanto il consenso di Netanyahu ma anche di tanti paesi arabi, questo significa che si può procedere nella direzione della pace”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della quarta edizione di ‘The young hope’ a Palazzo Wedekind, a Roma. Bisogna “arrivare a un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, il ritiro delle truppe israeliane, la liberazione di altri prigionieri palestinesi. Se Hamas dirà sì – prosegue – si potrà veramente vedere la luce in fondo al tunnel, che anche qui è lungo da percorrere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

