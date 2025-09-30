Dopo un corteo che si è snodato per le vie della città universitaria richiamando un migliaio di studenti, la manifestazione all’università La Sapienza di Roma, si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola. L’intenzione degli occupanti, che riunisce le realtà universitarie aderenti a “ Sapienza contro la guerra ”, è quella di rimanere dentro fino al 4 ottobre, giorno della manifestazione nazionale a sostegno della Palestina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, studenti de La Sapienza occupano Scienze politiche