Gaza studenti de La Sapienza occupano Scienze politiche
Dopo un corteo che si è snodato per le vie della città universitaria richiamando un migliaio di studenti, la manifestazione all’università La Sapienza di Roma, si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola. L’intenzione degli occupanti, che riunisce le realtà universitarie aderenti a “ Sapienza contro la guerra ”, è quella di rimanere dentro fino al 4 ottobre, giorno della manifestazione nazionale a sostegno della Palestina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire”
Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani
“Cento studenti palestinesi non possono fuggire da Gaza per colpa della burocrazia italiana”
Questi sono gli studenti del liceo Cavour di Roma e hanno appena fatto qualcosa di grande, che gli fa onore. Hanno occupato pacificamente il loro liceo contro il genocidio a Gaza ed esposto dal balcone uno striscione inequivocabile. "Blocchiamo tutto per fer
Gaza, alla Sapienza gli studenti interrompono le lezioni: Scienze politiche occupata - Arrivati di fronte al Rettorato, gli studenti hanno lanciato alcuni palloncini con all'interno della vernice colorata