Gaza Smotrich attacca Netanyahu su piano di pace di Trump | Clamoroso fallimento diplomatico assurdo celebrare questo accordo

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro israeliano accusa il premier di svendere la sicurezza del Paese. Critiche anche dall’Anp e freddezza da Ue e Paesi arabi Tante critiche sul "piano di pace" per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump e accettato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza smotrich attacca netanyahu su piano di pace di trump clamoroso fallimento diplomatico assurdo celebrare questo accordo

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Smotrich attacca Netanyahu su "piano di pace" di Trump: "Clamoroso fallimento diplomatico, assurdo celebrare questo accordo"

In questa notizia si parla di: gaza - smotrich

Gaza è al collasso, 4 raid all’ora sulla città. Smotrich choc: «La Striscia? È una miniera d'oro» | Msf: «Ucciso un nostro operatore»

Netanyahu promette a Smotrich un assedio nel Nord di Gaza dopo la tregua

Gaza, media: “Netanyahu proporrà annessione per tenere Smotrich nel governo”

Gaza, il ministro israeliano non vuole la pace: "Netanyahu senza visione, il piano di Trump un fallimento" - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha duramente criticato il premier Benjamin Netanyahu per aver dato il suo assenso al piano del presidente statunitense Donald Trump volto a porre ... Riporta affaritaliani.it

gaza smotrich attacca netanyahuSmotrich, 'il piano per Gaza è un miscuglio indigesto' - Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza è "un clamoroso fallimento diplomatico" per Israele, secondo Bezalel Smotrich, il ministro israeliano di estrema destra ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Smotrich Attacca Netanyahu