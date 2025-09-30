Gaza presidio ricercatori Cnr | Non vogliamo essere complici di un genocidio
I ricercatori del Cnr, autori tra l’altro di una petizione per Gaza rivolta al Presidente dell’istituto che ha raccolto duemila firme, si sono dati appuntamento martedì mattina per un presidio di protesta in piazzale Aldo Moro in concomitanza con la riunione del Cdra. “Siamo qui perché non vogliamo essere complici di un genocidio in atto – spiega Luca, ricercatore e tra i promotori della protesta – le nostre ricerche, il nostro lavoro non devono in alcun modo essere coinvolti con quanto sta facendo il governo israeliano. Sappiamo – spiega – che il Cnr ha in piedi molte collaborazioni che in qualche modo entrano in questo conflitto e armano Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it
