Gaza piano Trump tra ultimatum e ambiguità | cosa c’è e cosa manca

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha presentato il "piano comprensivo del presidente Trump per la fine del conflitto a Gaza", definito dallo stesso leader statunitense come parte del progetto di una "pace eterna in Medio Oriente". Il primo passo previsto consiste nello scambio di ostaggi entro 72 ore "da quando Israele avrà pubblicamente accettato l'accordo": . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

