Gaza Piano Trump | Ostaggi liberi in 72 ore

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu, ricevuto a Washington, si scusa con l’emiro del Qatar per il raid a Doha. E la Casa Bianca pubblica 20 punti per l’intesa. Il presidente Usa: «Paesi arabi coinvolti, Bibi d’accordo, Hamas potrebbe accettare». Anche Blair nell’organismo di transizione. 🔗 Leggi su Laverita.info

gaza piano trump ostaggi liberi in 72 ore

© Laverita.info - Gaza, Piano Trump: «Ostaggi liberi in 72 ore»

In questa notizia si parla di: gaza - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

gaza piano trump ostaggiGaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeli ... Secondo ilfattoquotidiano.it

gaza piano trump ostaggiEcco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Piano Trump Ostaggi