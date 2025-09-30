Gaza piano in 20 punti di Trump | Striscia governata da comitato palestinese tecnocratico e apolitico no a ruolo di Hamas nel governo - IL TESTO
Ecco il piano di Trump in 20 punti che Netanyahu ha già accettato, ma che Hamas considera legittimamente "sbilanciato" Netanyahu ha dato il suo ok al piano di Trump in 20 punti per Gaza. Un piano che sicuramente rende soddisfatti i due omologhi, incontratisi ieri alla Casa Bianca, meno Hamas,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - piano
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
Cosa prevede il piano di Trump per porre fine alla guerra di Gaza https://linkiesta.it/2025/09/piano-donald-trump-venti-punti-gaza/… via @Linkiesta - X Vai su X
Il “Piano Usa per Gaza” partorito da questi due orrori umani ha per garante (?) Blair e come primo obiettivo la sicurezza affidata a Israele. Il succo è: “Hamas firmi o finiremo il lavoro”. Pur di avere la pace sarei disposto a dire bravo financo a Trump, perché l’uni - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il piano in 20 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia - La Casa Bianca ha diffuso il piano di pace in 20 punti proposto dal presidente Donald Trump per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. Riporta msn.com
Cosa prevede il piano di pace per Gaza di Trump - Trump e Netanyahu hanno annunciato un piano di pace per porre fine alla guerra a Gaza, che però assomiglia più a un ultimatum ad Hamas che ad un'intesa condivisa. Da startmag.it