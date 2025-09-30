Gaza Pazner | Accordo di pace sarebbe vittoria israeliana

(Adnkronos) – Il piano "arabo-americano" per Gaza, annunciato da Donald Trump, è "un buon piano" e, se fosse attuato, rappresenterebbe "una vittoria" per Israele. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'ex ambasciatore israeliano in Italia, Avi Pazner, secondo cui il piano permetterebbe al suo Paese di raggiungere i tre principali obiettivi della guerra: "La liberazione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: gaza - pazner

