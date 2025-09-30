Gaza oltre 40 morti nei raid Idf dall' alba ministero Salute palestinese | 453 morti per fame tra cui 150 bambini - VIDEO
Israele continua a bombardare i palestinesi, mentre Trump annuncia un piano per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca accanto al presidente Donald Trump, di aver accettato il pia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza
Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO
Gaza, morti civili palestinesi in aumento nei centri di aiuti GHF, report CRI: "Da maggio oltre 200 vittime e 2200 feriti in sparatorie di massa"
Nella capitale tedesca hanno sfilato oltre 60 mila persone alla marcia "All eyes on Gaza". Manifestanti con bandiere palestinesi e cartelli "Free Gaza" hanno accusato la Germania di complicità, chiedendo lo stop alla vendita di armi a Israele.
Firenze, oltre duemila persone al corteo pro Gaza fra cori e street band: "Non toccate la Flotilla"
Gaza, 'sale a 40 morti il bilancio dei raid israeliani' - E' salito ad almeno 40 morti il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. Come scrive ansa.it
Gaza, altri 40 morti sotto le bombe: Israele ordina nuove evacuazioni forzate a Gaza City - Almeno 40 persone sono state uccise da stamattina nella Striscia di Gaza dal fuoco israeliano, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera. Segnala globalist.it