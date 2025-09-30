Gaza nuovi attacchi di Israele all' alba | almeno 11 le vittime Il fumo si alza dalla Striscia

Secondo fonti ospedaliere locali citate da Al Jazeera Arabic, gli attacchi israeliani all’alba di martedì nella Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 11 persone. In uno degli ultimi attacchi, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro le persone in attesa di ricevere aiuti nei pressi del cosiddetto Corridoio Netzarim, nella parte centrale di Gaza. Bombardamenti hanno invece preso di mira una casa a ovest della città di Deir el-Balah e una tenda che ospitava sfollati a ovest della città di Khan Younis, mentre si discute sul piano di pace proposto da Trump. Questo articolo Gaza, nuovi attacchi di Israele all'alba: almeno 11 le vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

