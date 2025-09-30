Gaza nuovi attacchi di Israele all' alba | almeno 11 le vittime Il fumo si alza dalla Striscia
Secondo fonti ospedaliere locali citate da Al Jazeera Arabic, gli attacchi israeliani all’alba di martedì nella Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 11 persone. In uno degli ultimi attacchi, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro le persone in attesa di ricevere aiuti nei pressi del cosiddetto Corridoio Netzarim, nella parte centrale di Gaza. Bombardamenti hanno invece preso di mira una casa a ovest della città di Deir el-Balah e una tenda che ospitava sfollati a ovest della città di Khan Younis, mentre si discute sul piano di pace proposto da Trump. Questo articolo Gaza, nuovi attacchi di Israele all'alba: almeno 11 le vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Gaza, nuovi raid di Israele sulla Striscia: almeno 24 morti. L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen
Missili dallo Yemen, allarme a Tel Aviv e Gerusalemme | Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini
Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento” - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ... Scrive fanpage.it