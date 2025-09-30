Gaza news sulla guerra in diretta Trump | Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace La Fregata Alpino accoglierà chi abbandonerà la Flotilla
Ultime notizie da Gaza, la guerra di Israele in diretta con gli aggiornamenti dell'ultima ora: ok di Netanyahu al piano Trump, che prevede la liberazione di tutti gli ostaggi, il ritiro dell'esercito israeliano penetrato dopo l'assalto finale e un governo provvisorio di Gaza. La Global Sumud Flotilla si trova ora a circa 200 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gaza - news
Guerra a Gaza, le news del 9 luglio: niente progressi nel quinto round di colloqui per la tregua in Qatar
È TeleMeloni ma il rapporto di Francesca Albanese su Gaza è su Rai News
Gaza, Israele riprende i lanci di aiuti umanitari. L'esercito: "Fake news i morti di fame"
Gaza, il piano in 20 punti di Trump: le ultime news - X Vai su X
askanews. . #Netanyahu quando ha detto che con il piano #Trump per #Gaza non c'è il via libera allo stato palestinese - facebook.com Vai su Facebook
Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento” - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ... fanpage.it scrive
Guerra Israele, Netanyahu: "Non ho accettato Stato palestinese". Hamas frena su piano LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu: 'Non ho accettato Stato palestinese'. Come scrive tg24.sky.it