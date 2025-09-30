Gaza news sulla guerra in diretta Meloni | Flotilla alimenta il conflitto si fermi Israele pronta ad attaccare le imbarcazioni

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime notizie da Gaza, la guerra di Israele in diretta con gli aggiornamenti dell'ultima ora. La Marina Militare di Tel Aviv si prepara a prendere il controllo delle navi della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra a Gaza, le news del 9 luglio: niente progressi nel quinto round di colloqui per la tregua in Qatar

È TeleMeloni ma il rapporto di Francesca Albanese su Gaza è su Rai News

Gaza, Israele riprende i lanci di aiuti umanitari. L'esercito: "Fake news i morti di fame"

gaza news guerra direttaGaza, news sulla guerra in diretta, nave Alpino: “Accoglierà chi abbandonerà la Flotilla”, Trump: “Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace” - Ultime notizie da Gaza, la guerra di Israele in diretta con gli aggiornamenti dell'ultima ora: ok di Netanyahu al piano Trump, che prevede la liberazione ... Come scrive fanpage.it

gaza news guerra direttaGaza, media: “Hamas discuterà il piano di Trump, vuole porre fine alla guerra”. Almeno 9 morti dall’alba nella Striscia - Awsat che ieri sera i mediatori in Egitto e Qatar hanno sottoposto ad Hamas il piano del presidente degli Stati Uni ... Scrive ilfattoquotidiano.it

