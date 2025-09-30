Gaza Netanyahu accetta il piano di Trump per la pace | Von der Leyen | Bene piano Trump Ue pronta a contribuire
La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. Secondo media Hamas risponderà nel giro di qualche giorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Netanyahu, dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza
