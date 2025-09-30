Gaza Netanyahu accetta il piano di Trump per la pace | Von der Leyen | Bene piano Trump Ue pronta a contribuire

La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. Secondo media Hamas risponderà nel giro di qualche giorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Netanyahu, dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza

gaza netanyahu accetta pianoGuerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Hamas frena: "Sbilanciato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Riporta tg24.sky.it

gaza netanyahu accetta pianoNetanyahu accetta il piano Trump: “Ostaggi liberi in 72 ore, ma guerra se Hamas rifiuta” - Accordo su 20 punti: prigionieri palestinesi liberati, transizione di Gaza sotto guida Usa e Blair. Secondo altarimini.it

