Gaza Merz | Il piano Trump è la migliore opportunità per porre fine alla guerra

30 set 2025

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore il piano di pace di Trump per Gaza, descrivendolo come “la migliore opportunità” per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. “Il fatto che Israele sostenga questo piano è un significativo passo avanti. Ora Hamas deve accettare e aprire la strada alla pace ”, ha detto il leader tedesco ai giornalisti a Berlino. La proposta richiede che Hamas si arrenda e deponga le armi in cambio della fine dei combattimenti, degli aiuti umanitari per i palestinesi e della promessa di ricostruzione a Gaza, tutti elementi disperatamente auspicati dalla popolazione del territorio devastato, dove il bilancio delle vittime ha superato i 66. 🔗 Leggi su Lapresse.it

