Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore il piano di pace di Trump per Gaza, descrivendolo come “la migliore opportunità” per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. “Il fatto che Israele sostenga questo piano è un significativo passo avanti. Ora Hamas deve accettare e aprire la strada alla pace ”, ha detto il leader tedesco ai giornalisti a Berlino. La proposta richiede che Hamas si arrenda e deponga le armi in cambio della fine dei combattimenti, degli aiuti umanitari per i palestinesi e della promessa di ricostruzione a Gaza, tutti elementi disperatamente auspicati dalla popolazione del territorio devastato, dove il bilancio delle vittime ha superato i 66. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Merz: "Il piano Trump è la migliore opportunità per porre fine alla guerra"