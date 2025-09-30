Gaza Marina israeliana pronta a contrastare la Flotilla | Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare | Meloni | La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fregata Alpino ha offerto un'opzione di rientro sicuro per chi decide di lasciare la missione. La replica: "L'Italia ci vuole sabotare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione

L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'.

