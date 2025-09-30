Gaza | le tante criticità del piano di pace imposto ad Hamas
L’incontro tra Trump e Netanyahu ha avuto come esito, ad oggi l’unico, quello di rivelare il cosiddetto piano di pace stilato da Israele e formalmente proposto dagli Stati Uniti, ponendo fine a tante indiscrezioni pregresse che hanno posto ancora più criticità su una questione già fin troppo critica. In ballo c’è il destino oltre due milioni di palestinesi, sempre che i sopravvissuti al genocidio non siano di meno, e quello di una ventina di ostaggi israeliani (tanti dovrebbero essere i sopravvissuti). Così si scopre che Tony Blair, segnalato in precedenza come il governatore de facto di Gaza, cosa inaccettabile per palestinesi e arabi, farà solo parte di un Board internazionale supervisionerà l’amministrazione di Gaza, affidata, quest’ultima, a un governo tecnocratico composto da palestinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Nuova Zelanda, deputata Chloe Swarbrick espulsa da Parlamento per accuse a governo su Gaza: "Tante chiacchiere ma niente azioni contro genocidio" - VIDEO
Tante persone ieri a #cormano in un corteo organizzato da ANPI per #Gaza a sostegno della #globalsumudflotilla - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Tanti in tante piazze, più di 70. Pochi a Milano a fare danni e casino. Dove cade l’accento? Sui pochi. Basta spaccare qualche vetrina e il rumore verrà tanto amplificato da sovrastare il #FreePalestine dí mezzo milione di persone: come non detto, scusa - X Vai su X
Gaza, Trump lancia il piano di pace per la Striscia: Israele non potrà annetterla, tutte le condizioni - Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e "avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo ... Lo riporta iltempo.it
Svelato il piano per trasformare Gaza in una riviera di lusso: “5mila euro a palestinese e sussidi per l’affitto” - Washington, 31 agosto 2025 – Esiste davvero un piano per trasformare le macerie di Gaza in una riviera di lusso, colonizzata da investitori stranieri. Riporta quotidiano.net