L'incontro tra Trump e Netanyahu ha avuto come esito, ad oggi l'unico, quello di rivelare il cosiddetto piano di pace stilato da Israele e formalmente proposto dagli Stati Uniti, ponendo fine a tante indiscrezioni pregresse che hanno posto ancora più criticità su una questione già fin troppo critica. In ballo c'è il destino oltre due milioni di palestinesi, sempre che i sopravvissuti al genocidio non siano di meno, e quello di una ventina di ostaggi israeliani (tanti dovrebbero essere i sopravvissuti). Così si scopre che Tony Blair, segnalato in precedenza come il governatore de facto di Gaza, cosa inaccettabile per palestinesi e arabi, farà solo parte di un Board internazionale supervisionerà l'amministrazione di Gaza, affidata, quest'ultima, a un governo tecnocratico composto da palestinesi.

Gaza: le tante criticità del piano di pace imposto ad Hamas