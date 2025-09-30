Gaza le news di oggi Hamas valuta il piano Usa Trump | Hanno 3 o 4 giorni per rispondere

Roma, 30 settembre 2025 – Il Qatar annuncia un incontro stasera con Hamas per discutere il piano Trump su Gaza, alla presenza di rappresentanti della Turchia. Il presidente americano intanto avvisa che l'organizzazione islamista ha “3 o 4 giorni per rispondere”. Un'auto ha speronato dei civili israeliani ad al Khader, a sud di Gerusalemme, in Cisgiordania, ferendo due adolescenti: il sospetto terrorista è poi uscito dal veicolo con un coltello in mano e sarebbe stato 'neutralizzato' da un civile, riferiscono i media israeliani. Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, le news di oggi. Hamas valuta il piano Usa. Trump: “Hanno 3 o 4 giorni per rispondere”

