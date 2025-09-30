gaza lancio di vernice e petardi contro rettorato alla sapienza

Il corteo degli studenti della Sapienza in protesta in solidarietà per Gaza e la Flotilla si è snodato per le vie della città universitaria, entrando dentro le facoltà di Lettere e Fisica, dove sono state interrotte delle lezioni per degli interventi degli manifestanti. Davanti al rettorato della Sapienza è partito un lancio di vernici e petardi sotto gli occhi della polizia presente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

