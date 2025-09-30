Gaza la Marina israeliana pronta ad entrare in azione contro Flotilla | Gli attivisti saranno trasferiti su grande nave militare

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della Striscia. L'Italia ha offerto un'opzione di rientro sicuro per chi decide di lasciare la missione. Crosetto: "Evitate rischi inutili". Tajani: "Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza contro gli italiani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

