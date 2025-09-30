Gaza la Marina israeliana pronta ad entrare in azione contro Flotilla | Gli attivisti saranno trasferiti su grande nave militare
Tel Aviv non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della Striscia. L'Italia ha offerto un'opzione di rientro sicuro per chi decide di lasciare la missione. Crosetto: "Evitate rischi inutili". Tajani: "Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza contro gli italiani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - marina
