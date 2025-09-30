Gaza il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti | Imporsi sugli altri è sbagliato fatevi sentire

Milano, 30 settembre 2025 – L’istanza per riportare sui banchi di scuola i due diciassettenni del Carducci ai domiciliari per gli scontri in Centrale è stata inoltrata al Tribunale dei minorenni dai loro legali Mirko Mazzali e Guido Guella, con orario provvisorio delle lezioni e percorso abitazione-istituto. Ora si attende il via libera del giudice, così che i liceali possano riprendere a seguire le lezioni in via Beroldo nonostante la misura cautelare della permanenza in casa. E. e M. sono stati arrestati in flagrante nel primo pomeriggio di lunedì scorso, durante la prima fase dell’assalto alla stazione andato in scena al termine del corteo pro Gaza organizzato da Cub e Usb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

