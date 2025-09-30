Gaza il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti | Imporsi sugli altri è sbagliato fatevi sentire

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 settembre 2025 –  L’istanza per riportare sui banchi di scuola i due diciassettenni del Carducci ai domiciliari  per gli scontri in Centrale è stata inoltrata al Tribunale dei minorenni dai loro legali Mirko Mazzali e Guido Guella, con orario provvisorio delle lezioni e percorso abitazione-istituto. Ora si attende il via libera del giudice, così che i liceali possano riprendere a seguire le lezioni in via Beroldo nonostante la misura cautelare della permanenza in casa. E. e M. sono stati arrestati in flagrante nel primo pomeriggio di lunedì scorso, durante la prima fase dell’assalto alla stazione andato in scena al termine del corteo pro Gaza organizzato da Cub e Usb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gaza il preside del carducci scuote le coscienze degli studenti imporsi sugli altri 232 sbagliato fatevi sentire

© Ilgiorno.it - Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire”

In questa notizia si parla di: gaza - preside

Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani

Taranto, la circolare del preside sul genocidio a Gaza scuote la scuola

La protesta di un preside che passerà l’estate a scuola per i bambini morti a Gaza: «L’istruzione non può restare indifferente al massacro»

gaza preside carducci scuoteGaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire” - Magari pensano che chi vuole andare a scuola è ignaro di quello che sta succedendo ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Preside Carducci Scuote