Gaza il piano in 20 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha diffuso il piano di pace in 20 punti proposto dal presidente Donald Trump per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. L’obiettivo è trasformare l’area in una “zona deradicalizzata e libera dal terrorismo”, con l’impegno di entrambe le parti a cessare immediatamente le ostilità. Il piano delinea una serie di misure precise, dalla cessazione del conflitto alla ricostruzione, passando per la gestione politica e la sicurezza. Fasi immediate e rilascio di ostaggi. 1. Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza il piano in 20 punti di donald trump per porre fine alla guerra nella striscia

© Lapresse.it - Gaza, il piano in 20 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia

In questa notizia si parla di: gaza - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

Netanyahu e Trump trovano l’intesa: 20 punti per porre fine al conflitto a Gaza - L’intesa Netanyahu–Trump segna un nuovo capitolo: dalla tregua alla ricostruzione, un piano per il futuro di Gaza. Riporta notizie.it

gaza piano 20 puntiGaza, possibile svolta storica: Trump e Netanyahu approvano Piano per la pace in 20 punti. Ma manca l’ok di Hamas - L'incontro tra i presidenti di Usa e Israele a Washington ha prodotto una bozza di accordo alla quale avrebbero dato il via libera diversi leader del mondo arabo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Piano 20 Punti