Gaza | Hamas vicino ad accettare il piano di Trump Ma chiede garanzie Il presidente Usa | Risposta in 3-4 giorni O sarà l’inferno

DOHA (QATAR) – Secondo diverse fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sarebbero propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti. Una fonte vicina a Hamas ha rivelato a Sky News Arabia che "il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump". Hamas "ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore .

