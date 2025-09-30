Gaza Hamas pronta ad accettare il piano di Trump per la pace
Secondo quanto riportato da Sky Arabia, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sarebbero pronto ad accettare il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la cessazione del conflitto nella Striscia. Le informazioni, provenienti da diverse fonti palestinesi, suggeriscono un significativo cambiamento di rotta e una concreta inclinazione verso l’accettazione degli accordi proposti, benché con alcune riserve cruciali e richieste di chiarimento. Questo scenario apre a nuove, seppur complesse, speranze per una de-escalation e per l’inizio di un processo diplomatico più strutturato, anche se l’ombra della diffidenza e delle questioni irrisolte continua ad aleggiare sull’intero processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
