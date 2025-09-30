Gaza Hamas prende tempo per studiare il piano Usa Trump | Hanno 3-4 giorni per accettare

Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi. Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, Hamas prende tempo per studiare il piano Usa. Trump: "Hanno 3-4 giorni per accettare"

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

