Gaza Hamas prende tempo per studiare il piano Trump | Se rifiuta sperimenterà l' inferno
Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi. Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Gaza, Hamas prende tempo per studiare il piano di Trump - Dopo aver analizzato i venti punti arriverà una risposta che "rappresenterà tutte le fazioni palestinesi" ... Scrive msn.com
Gaza verso la distruzione totale. Hamas risponde a Trump: "Il piano di pace propende per Israele" - Trump e Netanyahu hanno annunciato un piano di pace per Gaza con ostaggi liberi in 72 ore. Secondo affaritaliani.it