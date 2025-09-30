Gaza Hamas prende tempo per studiare il piano di Trump
Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi. Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Gaza verso la distruzione totale. Hamas risponde a Trump: "Il piano di pace propende per Israele" - Trump e Netanyahu hanno annunciato un piano di pace per Gaza con ostaggi liberi in 72 ore. Si legge su affaritaliani.it
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Lo riporta huffingtonpost.it