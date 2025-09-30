Gaza ex funzionario Mossad David Meidan a Trump | Faccia finire la guerra è quello che vogliono gli israeliani siamo stanchi di distruggere - LA LETTERA

Nella lettera si invita Trump ad intervenire per far finire la guerra e riportare la pace, esaudendo il desiderio della maggioranza degli israeliani, contrari al genocidio perpetrato nei confronti dei palestinesi da parte di Netanyahu L'ex funzionario del Mossad David Meidan che serve anche c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex funzionario Mossad David Meidan a Trump: “Faccia finire la guerra, è quello che vogliono gli israeliani, siamo stanchi di distruggere” - LA LETTERA

In questa notizia si parla di: gaza - funzionario

Flotilla: verso Gaza anche un funzionario diplomatico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L'iniziativa solidale

ULTIM'ORA: Funzionario di #Hamas ad Al-Jazeera: "Il gruppo non ha ancora ricevuto il piano di pace scritto da #Trump per #Gaza. Le clausole pubblicate sono più vicine alla prospettiva israeliana che a quella di Hamas". @RadioRadicale #Turchia - X Vai su X

Caccia al Fantasma. L’ultimo capo. «Gaza City è un labirinto di tunnel», dice a Kan Radio un funzionario della Kirya, la fortezza di cemento che dal cuore di Tel Aviv coordina tutte le operazioni militari: «Siamo sicuri che Izz al-Din al-Haddad, il leader militare, s - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele valuta "soluzione militare" per liberare gli ostaggi - Seicento ex capi del Mossad e dello Shin Bet scrivono a Trump: “Fermi Netanyahu” - Oltre 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione, tra cui ex capi del Mossad e dello Shin Bet, hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per chiedergli di fare pressione ... Segnala affaritaliani.it

Il video in cui ex alti funzionari della sicurezza di Israele chiedono la fine guerra - «A nome del Csi, il più grande gruppo israeliano di ex generali dell'esercito, del Mossad, dello Shin Bet, della polizia e di corpi diplomatici equivalenti, vi esortiamo a porre fine alla guerra a ... Secondo lastampa.it