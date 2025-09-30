Gaza continua la fuga verso sud degli sfollati | una lunga fila costeggia il Mediterraneo

Una infinita fila di persone si snoda ancora lungo il Mediterraneo verso sud nella Striscia in fuga da Gaza alla ricerca di un posto dove vivere scappando dalla guerra. Molti camminano a piedi nudi o con scarpe vecchie e logore, trascinando sotto il sole cocente i loro averi raccolti in fagotti. Israele sta intensificando la sua operazione per ottenere il pieno controllo della città di Gaza. Lunedì il presidente Usa Donald Trump ha presentato un piano di pace in 20 punti al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Attesa per la risposta di Hamas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

