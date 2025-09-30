Gaza Conte | Piano Usa-Israele? Importante ma ci sono alcuni punti critici

“Il piano di pace annunciato da Trump e Netanyahu? Con un genocidio in corso è importante che ci sia un piano di pace da discutere e da approfondire. Alcuni passaggi vanno rimarcati. Innanzitutto tutto prelude al riconoscimento dello stato palestinese. Punto secondo bisogna integrare nel piano il riconoscimento dell’illegittimità delle occupazioni abusive in Cisgiordania. E terzo mi sembra critico l’aspetto di una sicurezza interna affidata nel medio tempore all’esercito israeliano. Credo che ci saranno tensioni se l’esercito responsabile di un genocidio è destinato a garantire la sicurezza interna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

