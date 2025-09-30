Gaza avanti con la pace di Trump

Settantadue ore per capire se il piano di pace per Gaza – preparato dagli Stati Uniti con la collaborazione dei maggiori Paesi arabi e accettato da Israele – diventerà realtà oppure no. Hamas deve decidere: o riconsegna entro tre giorni i "20 ostaggi vivi" e "i 32 corpi" dei deceduti, oppure "Israele finirà il lavoro". In conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu (ma senza domande dei giornalisti), Donald Trump vende l’accordo come una opportunità vicinissima e dà atto a Netanyahu della condivisione. La riconsegna degli ostaggi come passo fondamentale per l’avvio di un’epoca di distensione e "prosperità" in tutto il Medio Oriente, come non succede "da millenni", si lascia andare il tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, avanti con la pace di Trump

