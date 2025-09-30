Gaza alla Sapienza gli studenti interrompono le lezioni | issata la bandiera della Palestina Scienze politiche occupata – Video

Poco dopo le 15, un gruppo di studenti di Sapienza contro la Guerra, un movimento nato all’interno dell’ateneo dopo lo sciopero del 22 settembre scorso, è partito in corteo all’interno della città universitaria. Durante il tragitto i manifestanti hanno prima interrotto alcune lezioni nella facoltà di Fisica, poi, arrivati di fronte al Rettorato, hanno lanciato alcuni palloncini con all’interno della vernice colorata e infine hanno issato la bandiera della Palestina su uno dei pali presenti all’interno della città universitaria, sostituendola con quella dell’Unione europea. La giornata di mobilitazione si è conclusa, intorno alle 18:30, con l’occupazione della facoltà di Scienze Politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

