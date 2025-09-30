Gaza alla Sapienza ammainata la bandiera dell’Europa e issata quella palestinese
Il corteo all’interno della città universitaria si è fermato sotto la bandiera dell’Europa issata davanti alla statua della Minerva. I manifestanti hanno poi ammainato la bandiera dell’Unione Europea per issare quella della Palestina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - sapienza
Gaza, la facoltà di Ingegneria della Sapienza condanna il massacro: “Sospendere gli accordi con Israele”
Gaza, tendopoli per la Flotilla alla Sapienza: "Bloccheremo le università"
Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): "Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto"
Studenti in corteo alla Sapienza, la protesta per Gaza e la Flotilla - Video - X Vai su X
VIDEO | A Roma si mobilita per Gaza anche la sede di via Salaria dell'università La Sapienza. Una decina di bandiere palestinesi alle finestre del primo piano. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/29/gaza-a-roma-si-mobilita-anche - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, alla Sapienza ammainata la bandiera dell’Europa e issata quella palestinese - (LaPresse) Il corteo all’interno della città universitaria si è fermato sotto la bandiera dell’Europa issata davanti alla statua della Minerva. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Gaza, alla Sapienza gli studenti interrompono le lezioni: Scienze politiche occupata - Arrivati di fronte al Rettorato, gli studenti hanno lanciato alcuni palloncini con all’interno della vernice colorata [Video] ... Segnala ilfattoquotidiano.it