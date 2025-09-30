Gaza alla Sapienza ammainata la bandiera dell’Europa e issata quella palestinese

Il corteo all’interno della città universitaria si è fermato sotto la bandiera dellEuropa issata davanti alla statua della Minerva. I manifestanti hanno poi ammainato la bandiera dell’Unione Europea per issare quella della Palestina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

