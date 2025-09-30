Gaza 180 dipendenti del Ministero dell' Ambiente a Pichetto Fratin | Fermare genocidio stop a rapporti anche energetici con Israele - LA LETTERA
I dipendenti del Mase chiedono di "interrompere ogni rapporto diretto o indiretto con il Governo di Israele, anche nel settore energetico, quale ad esempio l’East Mediterranean Gas Forum" 180 dipendenti del Ministero dell'Ambiente hanno scritto una lettera al ministro Gilberto Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
