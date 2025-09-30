Gattinoni chiude il caso Durante | Stefania Valsecchi è il nuovo assessore a giovani e famiglia
Si chiude definitivamente il capitolo aperto lo scorso luglio con le dimissioni di Alessandra Durante. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha nominato Stefania Valsecchi assessore a "Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili", completando così la riorganizzazione della giunta comunale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
