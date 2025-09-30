Gastroscopia ed esami al cuore prescritti dal medico | da mesi non riesco a prenotarli non ci sono posti Negato il mio diritto alla salute
"Da due mesi non riesco a prenotare una gastroscopia in ospedale, insieme a una serie di altri esami che riguardano il cuore e gli occhi. Tutti esami prescritti dopo una visita neurologica per cercare di capire a cosa fosse dovuto il mio problema di salute. Vista annebbiata, dolori ai muscoli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
