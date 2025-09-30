Gastroscopia ed esami al cuore prescritti dal medico | da mesi non riesco a prenotarli non ci sono posti Negato il mio diritto alla salute

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Da due mesi non riesco a prenotare una gastroscopia in ospedale, insieme a una serie di altri esami che riguardano il cuore e gli occhi. Tutti esami prescritti dopo una visita neurologica per cercare di capire a cosa fosse dovuto il mio problema di salute. Vista annebbiata, dolori ai muscoli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gastroscopia - esami

Il cuore come sta? Gli esami per proteggerlo prima della Menopausa - Il pericolo per il cuore non inizia improvvisamente con la menopausa, ma fa la sua comparsa già ... Scrive iodonna.it

Da cuore a diabete, esami clinici in crescita del 20% l'anno - Dai test cardiologici a quelli per il diabete, gli esami clinici in Italia sono in crescita del 20% ogni anno: sotto accusa la mancata appropriatezza e la medicina difensiva, mentre emerge la ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gastroscopia Esami Cuore Prescritti