Gasparri attacca la giornalista Goracci | Negazionista del 7 ottobre Il sindacato | Infamante la Rai le garantisca diritto di replica
Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, durante il suo intervento nella trasmissione Rai “Re-Start”, ha attaccato la giornalista Lucia Goracci accusandola di essere una “negazionista sugli orrori del 7 ottobre”. L’accusa è arrivata a programma in corso, lunedì 29 settembre, senza che la giornalista fosse presente in studio. Immediato l’intervento del presidente nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli: “Un’accusa ingiustificata nei confronti di un’inviata Rai che da anni racconta con accuratezza ed equilibrio i fatti del mondo ed a cui va tutta la nostra solidarietà”. Durante il suo discorso sul conflitto in Medio Oriente Gasparri ha attaccato la giornalista Rai Goracci: “L’altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
