Gasparri accusa Lucia Goracci di negazionismo del 7 ottobre senza che lei possa replicare Usigrai | Vergognoso negazionista è lui - VIDEO

Il senatore di Forza Italia, ospite al programma di Rai3 "ReStart" ha accusato l'inviata Rai Lucia Goracci di aver negato "che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre". Accuse formulate in diretta, senza possibilità di contraddittorio "Giorni fa è stata qui collegata Lucia Goracci che ha fat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gasparri accusa Lucia Goracci di "negazionismo del 7 ottobre" senza che lei possa replicare, Usigrai: "Vergognoso, negazionista è lui" - VIDEO

In questa notizia si parla di: gasparri - accusa

Tensione in Rai: Gasparri accusa Goracci e chiede scuse sul 7 ottobre

Caso #Goracci: #Gasparri accusa #Bartoli di unirsi "al coro negazionista" sull’attacco di #Hamas del 7 ottobre e lo invita a scusarsi per aver difeso "giornalisti che negano questa evidenza". - X Vai su X

“L’on. Gasparri nel corso della puntata di oggi di Re-Start, su RAI_3, ha attaccato a freddo l’inviata del tg3 Lucia Goracci, non presente alla trasmissione, additandola come “negazionista” sugli orrori del 7 ottobre. Un’accusa ingiustificata nei confronti di un’invi - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: 'Negazionista del 7 ottobre'. Ed è bufera - Start, su Rai 3, ha attaccato l'inviata del Tg3 Lucia Goracci, non presente in trasmissione, accusandola di essere "negazionista" sugli ... Secondo ansa.it

Cosa ha detto davvero Lucia Goracci su Israele e sul 7 ottobre e cosa le contesta Gasparri - Le frasi cui Gasparri fa riferimento sono state pronunciate da Goracci il 25 settembre durante un collegamento con Re Start. Da roma.corriere.it