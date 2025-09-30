Garofano abbandona il caso Garlasco | niente più consulenza per Sempio
La recente decisione dell’ ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, di rinunciare al suo ruolo di consulente tecnico per Andrea Sempio, il 37enne coinvolto nella nuova indagine della Procura di Pavia per l’ omicidio di Chiara Poggi, rappresenta un elemento di forte discontinuità e potenziale tensione all’interno del quadro difensivo e della complessa riapertura del caso di Garlasco. La vicenda, già carica di incertezze, colpi di scena e una sentenza definitiva (quella che ha condannato Alberto Stasi), si arricchisce così di un ulteriore episodio controverso, che getta una luce sui rapporti tra consulenti e difensori e sulle strategie processuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
