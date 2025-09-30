Garlasco Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione | Mai preso soldi ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato

Ilmessaggero.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Venditti, l?ex procuratore capo di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari, passa al contrattacco. Con un ricorso al Tribunale del Riesame, preannuncia il suo avvocato Domenico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco venditti si dimette da presidente del casin242 di campione mai preso soldi ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo stato

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione: «Mai preso soldi, ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato»

In questa notizia si parla di: garlasco - venditti

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio". Perquisizioni ai parenti

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

garlasco venditti dimette presidenteGarlasco, Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione: «Mai preso soldi, ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato» - Mario Venditti, l’ex procuratore capo di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari, passa al contrattacco. Segnala ilmessaggero.it

garlasco venditti dimette presidenteCaso Garlasco, Mario Venditti si dimette dalla presidenza del Casinò Campione - Secondo quanto si apprende, i vertici del Casinò di Campione rendono noto di essere stati 'informalmente informati' delle intenzioni del presidente del Casinò di Campione, Mario Venditti. Come scrive gioconews.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Venditti Dimette Presidente