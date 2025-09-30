Garlasco Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione | Mai preso soldi ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato
Mario Venditti, l?ex procuratore capo di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari, passa al contrattacco. Con un ricorso al Tribunale del Riesame, preannuncia il suo avvocato Domenico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco, Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione: «Mai preso soldi, ho vissuto 10 anni sotto scorta e per 45 ho servito lo Stato» - Mario Venditti, l’ex procuratore capo di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari, passa al contrattacco. Segnala ilmessaggero.it
Caso Garlasco, Mario Venditti si dimette dalla presidenza del Casinò Campione - Secondo quanto si apprende, i vertici del Casinò di Campione rendono noto di essere stati 'informalmente informati' delle intenzioni del presidente del Casinò di Campione, Mario Venditti. Come scrive gioconews.it