Una talpa in procura ha avvisato i Sempio durante le indagini del 2017? È su questo che stanno lavorando i pm bresciani nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che vede coinvolto per corruzione l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Si tratta di un filone bis sul delitto di Garlasco, l'uccisione della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre Sempio, amico del fratello della vittima, è finito sotto indagine prima nel 2017 (alla fine archiviato) e poi oggi. Nelle carte di quest'ultima indagine ci è finito anche Luciano Garofano, generale in congedo dei carabinieri, che sarebbe stato beneficiario di un versamento di 6. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, una talpa in procura aiuta Andrea Sempio? L'ipotesi-choc