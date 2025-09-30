Garlasco una talpa in procura aiuta Andrea Sempio? L' ipotesi-choc
Una talpa in procura ha avvisato i Sempio durante le indagini del 2017? È su questo che stanno lavorando i pm bresciani nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che vede coinvolto per corruzione l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Si tratta di un filone bis sul delitto di Garlasco, l'uccisione della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre Sempio, amico del fratello della vittima, è finito sotto indagine prima nel 2017 (alla fine archiviato) e poi oggi. Nelle carte di quest'ultima indagine ci è finito anche Luciano Garofano, generale in congedo dei carabinieri, che sarebbe stato beneficiario di un versamento di 6. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - talpa
Garlasco, la consulenza del generale Garofano con il documento segreto con le accuse a Sempio: è caccia alla talpa
Garlasco, il documento segreto che accusava Sempio https://msn.com/it-it/notizie/italia/garlasco-la-consulenza-da-seimila-euro-del-generale-garofano-con-il-documento-segreto-che-accusava-sempio-caccia-alla-talpa/ar-AA1NuQCS?ocid=socialshare… #gar - X Vai su X
ULTIM'ORA C’è un’altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, ipotesi talpa in Procura dopo la “gaffe” di Garofano/ Lui: “Diffamazioni sul mio conto” - Delitto di Garlasco, ipotesi talpa in Procura dopo la "gaffe" di Garofano sulla consulenza segreta. Riporta ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, caccia a intermediari tra famiglia Sempio e Venditti/ “Nel mirino appunti, file e chat” - Delitto di Garlasco, caccia degli intermediari tra famiglia Sempio e l'ex pm Venditti: ricerche della Procura di Brescia tra appunti, file e chat cellulari ... Da ilsussidiario.net